Safra de soja deve totalizar recorde de 167,3 milhões de t em 2025, prevê IBGE

"Esse crescimento se deve à recuperação da safra de soja, que passou por muitos problemas em 2024. Isso se soma às condições climáticas favoráveis às lavouras na maior parte do Brasil, mesmo com atraso no início do plantio. Os produtores conseguiram recuperar este atraso, utilizando-se de alta tecnologia. Tem chovido de forma satisfatória na maioria das regiões produtoras, o que beneficia as lavouras que estão em campo", explicou Carlos Guedes, gerente da Coordenação de Agropecuária do IBGE, em nota.