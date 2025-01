Regra do Pix: como o empresário deve se preparar para declarar o IR?

Sobre as novas regras que incluem o Pix no monitoramento, advogada tributarista orienta empresários e MEIs a se organizarem; confira

De acordo com Janayna Lima, as mudanças afetam especialmente microempreendedores individuais (MEIs) e trabalhadores autônomos, que frequentemente utilizam o Pix como principal meio de movimentação financeira.

A Receita Federal não exige a entrega de declarações extras pelos contribuintes, mas passará a receber relatórios semestrais enviados por bancos, operadoras de cartões de crédito, plataformas digitais, instituições de pagamento e grandes varejistas.

Esses relatórios devem ser entregues ao sistema e-Financeira duas vezes ao ano: em agosto, com informações do primeiro semestre, e em fevereiro, com dados do segundo semestre.

