Cuidado com o golpe: Receita Federal alerta sobre taxas falsas no Pix

Sobre isso, Francisco Neuton, supervisor de atendimento da Receita Federal, explica que os golpes acontecem, na maioria das vezes, por meio do WhatsApp. De acordo com o especialista, as mensagens falsas afirmam que valores acima de R$ 5 mil estariam sujeitos a tributação, o que não é verdade.

"Os criminosos se aproveitam de ondas de fake news como esta para enganar pessoas desinformadas. Mas que fique claro, a Receita jamais entrará em contato direto com as pessoas via WhatsApp. Em relação às transações via pix, as informações são coletadas e analisadas apenas das instituições financeiras", afirma Neuton.

Golpe do Pix: entenda como funciona

Os golpistas enviam mensagens fraudulentas para as vítimas, alegando que o pagamento de uma suposta taxa é necessária para evitar o bloqueio do CPF. Para parecerem mais convincentes, utilizam o nome, os símbolos e as cores oficiais da Receita Federal.

A Receita Federal ainda esclarece que “não existe tributação sobre Pix, e nunca vai existir, até porque a Constituição não autoriza imposto sobre movimentação financeira”. A instituição também destacou que não realiza cobranças relacionadas ao Pix.