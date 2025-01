Fiscalização do Pix: quem faz bicos e tem custos de produção precisa se preocupar?

Receita Federal esclarece que mudanças no Pix visam maior transparência, mas autônomos e informais não serão prejudicados; entenda como funciona

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 13, a Receita Federal esclareceu dúvidas sobre as novas regras de movimentações financeiras e reforçou que a taxação do Pix trata-se de fake news.

Apesar disso, trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores ainda demonstram preocupações sobre como as mudanças podem afetar o uso de transações via Pix, especialmente quando os valores ultrapassam R$ 5 mil mensais.

“A Receita já monitora receitas e despesas de quem atua de forma autônoma, considerando custos de produção como compra de matéria-prima e outras despesas relacionadas”, afirmou.

Segundo ele, o uso do Pix para compras de materiais, como no caso de pedreiros e outros profissionais, já é amplamente reconhecido e os dados dessas transações são cruzados com notas fiscais e outras fontes de informação.

