Parque Aquático faz promoção de ingressos para residentes no Ceará; veja preços

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Ingressos individuais estarão à venda por meio de pagamentos via Pix. Também existe a opção parcelada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito

A campanha Residentes Ceará oferece ingressos individuais por R$ 170 em pagamentos via Pix . Também existe a opção parcelada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito por R$ 180 .

O parque aquático Beach Park anunciou ingressos promocionais para residentes no estado do Ceará. A campanha vale para o período entre 15 de janeiro e 2 de fevereiro.

As vendas serão feitas exclusivamente no site ingresso.beachpark.com.br .

Pelas regras da promoção, as entradas poderão ser agendadas e utilizadas até o dia 31/03/2025, incluindo feriados. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida. A remarcação é gratuita dentro do mesmo período.

Para se enquadrar na campanha e obter o desconto, o consumidor deve apresentar, na entrada do parque, um documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH). O parque aquático tem funcionamento das 11h às 17h.