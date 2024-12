Fiscos estaduais do Nordeste devem integrar cadastros de dados com reforma

Secretário do Planejamento e Gestão doo Ceará defendeu integração entre fiscos / Crédito: Dennis Moares/Sefaz-CE/Divulgação

O secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, antecipou, ao O POVO, que o Ceará vai participar de um processo de integração dos cadastros de bases de dados dos fiscos dos nove estados que compõem o Consórcio Nordeste, no contexto da reforma tributária. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A declaração foi dada em entrevista exclusiva, realizada ao término do primeiro dia de programação do seminário “Desafios e Diretrizes Estratégicas para a Transformação Digital no Estado do Ceará”, cuja programação segue nesta quarta-feira, 18.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O evento discute temas como os impactos da reforma tributária na transformação econômica e tecnológica, bem como nas questões regionais.

Leia mais Câmara rejeita mudanças do Senado e aprova reforma tributária

Sefaz do Ceará lança primeiro portal estadual sobre IBS e reforma tributária Sobre o assunto Câmara rejeita mudanças do Senado e aprova reforma tributária

Sefaz do Ceará lança primeiro portal estadual sobre IBS e reforma tributária “Essa integração de bases de dados também precisa envolver os nossos cadastros no Consórcio Nordeste. Discutimos ainda as compras governamentais e como podemos aproveitar para compartilhar os processos de forma mais eficiente. A reforma tributária abre espaço para uma governança mais integrada. Não podemos mais agir sozinhos. Se não integrarmos os municípios e os estados, não conseguiremos avançar”, defendeu Cialdini. Falando mais especificamente sobre o Ceará, o secretário disse que o Estado está construindo um banco de dados único que vai integrar também os municípios. “Agora, mais do que nunca, precisamos entender que teremos apenas uma tributação sobre consumo, ou seja, não haverá mais o ISS (principal tributo de caráter municipal) e não haverá mais o ICMS (principal imposto de caráter estadual). Vai existir apenas um tributo. Por isso, teremos que ter um único cadastro”, pontuou.