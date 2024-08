Grupo Aço Cearense e Senai-CE convocam startups para Open Inovation

A 1ª Chamada Open Inovation tem inscrições abertas no site chamadaopeninnovationgac.senai-ce.org.br até o próximo dia 1º de setembro e visa conectar a indústria do aço e startups de base tecnológica.

Podem participar micro e pequenas empresas com CNAE industrial primário e startups de base tecnológica com CNPJ ativo, independentemente do CNAE, mas que tenham competência para resolver os desafios propostos.

Conforme as regras do Open Innovation, os selecionados receberão apoio financeiro não reembolsável para desenvolver seu projeto, contando com o suporte da rede de Institutos de Inovação e Tecnologia do Senai e os Habitats de Inovação.

Serviço

1ª Chamada Open Innovation Grupo Aço Cearense/Senai-CE

Informações sobre a chamada e realização das inscrições: chamadaopeninnovationgac.senai-ce.org.br.

