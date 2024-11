Grupo Aço Cearense e SENAI CE abrem inscrições para Open Innovation

O Grupo Aço Cearense, em parceria com o SENAI Ceará, abriu inscrições para a 2ª Chamada Open Innovation do Programa Inovar, iniciativa que busca conectar startups de base tecnológica com a indústria do aço.

(2) Manutenção 4.0: prevendo o futuro, otimizando o presente.

A chamada tem o objetivo de gerar conexões com instituições inovadoras de todo o Brasil, capazes de solucionar desafios reais do Grupo, que possui empresas atuando nas áreas de metalurgia, siderurgia, logística e no comercial, além da forte veia social, sustentada pelo Instituto Aço Cearense.



Como funciona e quem pode participar?



A chamada oferecerá apoio financeiro não reembolsável de até R$1 milhão, em forma de cooperação, para projetos com foco em otimização de processos, redução de custos e práticas sustentáveis, fomentando o crescimento econômico e a competitividade da indústria local. A plataforma de inovação disponibilizará, por meio do SENAI Nacional e do SENAI Ceará, R$500 mil, enquanto o Grupo Aço Cearense aportará os outros R$500 mil para a seleção.



Com oportunidades para instituições a nível nacional, podem participar da seleção startups de base tecnológica que poderão agregar valor ao realizar a Prova de Conceito (POC), junto às equipes do Grupo Aço Cearense. “A Cultura de Inovação sugere o encorajamento de ações internas (intraempreendedorismo) e externas (inovação aberta).

A Chamada de Open com o SENAI reforça dois traços do nosso DNA inovador: a composição de parcerias e a capacidade de prospecção de recursos para fomentar esforços de inovação, uma vez que atuaremos em conjunto com o sistema SENAI e várias startups, em projetos cujos dispêndios, incertezas e ganhos serão compartilhados, gerando valor para todo ecossistema.”, reforça Henrique Pereira, gerente de Inovação no Grupo.



Inscrições e regulamento



As inscrições para a 2ª Chamada Open Innovation já estão abertas e podem ser feitas AQUI. No endereço virtual, também é possível acessar o regulamento e o detalhamento dos desafios propostos pelo Grupo Aço Cearense a serem solucionados com os projetos.



Os parceiros inscritos e aprovados terão a possibilidade de apresentar sua solução/tecnologia, além de ter a visibilidade e chancela do Grupo Aço Cearense, por meio da contratação e potencial escala de suas soluções.