Com R$ 40 milhões, resort no Ceará vai passar por renovação e aumentar 20 unidades

Ilustração mostra como o Dom Pedro Laguna deve ficar após a reforma / Crédito: WAM/Divulgação

O resort Dom Pedro Laguna, localizado em Aquiraz, vai passar por uma reformulação (ou retrofit) com investimentos de R$ 40 milhões e ganhar mais 20 unidades habitacionais, totalizando 122. A informação foi confirmada pela rede WAM Experience, à qual o empreendimento, inaugurado em 2011, integra. De acordo com o comunicado do grupo, a renovação inclui além de um novo bloco habitacional, a ampliação do restaurante da praia e a construção de um novo espaço, com piscina de bolinhas, minicinema e videogame.

Outras intervenções incluem a renovação do espaço de eventos, uma nova estrutura de SPA, um espaço 'beauty 'e uma academia com vista para o mar, além de uma guarderia com escola de kitesurf.