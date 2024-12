Alimentos impulsionam prévia da inflação de Fortaleza, superando média nacional

Alimentos e bebidas puxaram prévia da inflação. (Foto: Fernanda Barros/O Povo). Preço Comparado. Supermercados. / Crédito: FERNANDA BARROS

Impulsionada por alimentos e bebidas, a prévia da inflação em Fortaleza alcançou 4,86% no acumulado do ano, em dezembro de 2024, ficando acima da média nacional de 4,71% no período. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A variação dos últimos 12 meses é igual à acumulada no ano. No comparativo mensal, o avanço foi de 0,40% na Capital e de 0,34% no Brasil.

Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 27.

No acumulado do ano, o mês de novembro teve resultados melhores do que o de dezembro. A Capital registrou prévia de 4,45% e o Brasil, 4,35%. Em contrapartida, o IPCA-15 de Fortaleza estava maior em dezembro de 2023, isto é, há um ano atrás, acumulando 4,92%. No País, 4,72%. Alimentos e bebidas impactam cenário O cenário atual foi impactado, principalmente, pelo segmento de alimentos e bebidas, o qual contou com IPCA-15 de 8% no acumulado do ano em dezembro, tanto no Brasil quanto em Fortaleza.