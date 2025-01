Novo salário mínimo de R$ 1.518 começa a valer e será pago em fevereiro

Dinheiro / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O novo valor do salário mínimo de R$ 1.518 já começou a valer no dia 1º de janeiro e será pago a partir do mês de fevereiro deste ano. Tire dúvidas do que muda ou reajusta com o salário mínimo abaixo.

O montante é 7,5% maior do que o valor de 2024, de R$ 1.412, o equivalente a um aumento de R$ 106, com base em cálculo aprovado pelo Congresso Nacional.

Levou-se em conta 4,84% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC) dos últimos 12 meses até novembro e 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB), como ganho real. Política do salário mínimo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou a lei para o cálculo do salário mínimo em 2023 ao Congresso. O mecanismo entrou em vigor no ano de 2024. A política, até então, havia sido descontinuada por antigos governos nos anos de 2017 a 2022.

A medida garante aumento real mesmo quando forem considerados anos de crescimento negativo ou inferior a 0,6%. Por outro lado, quando o crescimento for superior a 2,5%, não será repassado o percentual do aumento do PIB na íntegra. Em 2023, o PIB teve crescimento de 3,2%, por exemplo. Mais que os 2,5% que estão sendo considerados para o reajuste do salário mínimo de 2025.