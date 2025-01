MEI pagará um valor maior de contribuição mensal em 2025; entenda

FORTALEZA, CE, BRASIL, 15.11.2021: A taxa pode ser paga por meio de boleto bancário, Pix ou débito automático / Crédito: Thais Mesquita

Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.518 em 2025, o Microempreendedor individual (MEI) precisará pagar um valor mensal maior de contribuição previdência. O pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é realizado mensalmente e, por levar em consideração o piso nacional, ficará entre R$ 75,9 e R$ 81,9, a depender da atividade.

Isso porque o cálculo é composto por 5% do salário mínimo vigente. Porém, pode ser acrescido R$ 1 em atividades de comércio e indústria, com incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 5 do Imposto Sobre Serviços (ISS), para prestadores de serviços.



No caso de empreendedores caminhoneiros, o preço é um pouco mais alto: varia de R$ 182,16 a R$ 188,16, visto que a soma considera 12% do piso nacional. A taxa pode ser paga por meio de boleto bancário, Pix ou débito automático. Para se formalizar como MEI, é necessário atender a alguns critérios específicos. O limite de faturamento anual é de até R$ 81 mil por ano ou até R$ 251.600 para o transportador autônomo de cargas. Além disso, não pode ter sócios ou participar de outra empresa como proprietário ou sócio. Também há uma lista com atividades permitidas para exercer na categoria, excluindo profissões regulamentadas como médicos, dentistas e advogados.