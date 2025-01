Declaração anual do MEI 2025: prazo e orientações para envio

Microempreendedores têm até 31 de maio para entregar a declaração de 2024. Entenda como evitar multas e manter a regularidade do CNPJ

Os microempreendedores individuais (MEI) devem enviar a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN-SIMEI), referente ao ano de 2024, até o dia 31 de maio de 2025. O envio correto da declaração é obrigatório mesmo para aqueles que não tiveram faturamento no período.

O não cumprimento dentro do prazo pode gerar multas, mas o processo é simples e gratuito, segundo a Receita Federal.

Regularidade fiscal do MEI depende da DASN-SIMEI

A DASN-SIMEI é essencial para manter a regularidade do CNPJ e informar à Receita Federal os rendimentos anuais da empresa. A ausência dessa declaração pode resultar na suspensão do cadastro e gerar dificuldades com outros órgãos governamentais.

O prazo também se aplica aos MEIs que encerraram suas atividades em 2024. Nesse caso, é necessário enviar uma declaração de “situação especial”.

Para quem deu baixa entre janeiro e março de 2024, a entrega é permitida até 30 de junho de 2024. Em outros períodos, o envio deve ser feito até o último dia do mês seguinte ao encerramento.