Com mais de 95,2 mil turistas internacionais em 2024, Ceará tem alta de 33,1%

Movimentação de turistas internacionais cresceu no Ceará em 2024 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará apresentou um incremento de 33,1% no número de turistas internacionais em 2024. Segundo dados Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal (PF), foram mais de 95,2 mil visitantes vindos do Exterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O número de visitantes internacionais no Ceará no ano passado foi bastante superior aos 71,5 mil registrados em 2023.

O resultado cearense de crescimento em relação a 2023 foi superior à média nacional. Entre 2023 e 2024, a variação do resultado do turismo internacional no País foi de 12,6%.

O ano de 2024 pode ser considerado o melhor da história, com mais de 6,65 milhões de turistas internacionais. Somente em dezembro, 690.236 estrangeiros visitaram o Brasil, número 11,1% maior que o registrado no mesmo mês de 2023 e o terceiro melhor dezembro da série histórica. "Trazer esses visitantes estrangeiros para o nosso País reforça a capacidade turística dos nossos destinos, oferecendo experiências em que a diversidade cultural, a gastronomia autêntica e as belas paisagens se destacam", afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

O titular do Ministério do Turismo ainda mostra que o Ceará é um destino repleto de belezas naturais e culturais que encantam visitantes de todo o mundo, como as praias paradisíacas de Jericoacoara, com suas dunas, lagoas de águas cristalinas e pôr do sol único, e Canoa Quebrada, famosa por suas falésias coloridas e vida noturna vibrante. Ainda se lembra da capital, Fortaleza, que atrai com a Praia de Iracema e a do Futuro e o Mercado Central. E indo para o interior, a Chapada do Araripe, na região do Cariri, encanta com trilhas, cachoeiras e sítios arqueológicos. Foto: Samuel Setubal Maioria dos turistas internacionais visita o Brasil através do modal aéreo