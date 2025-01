INSS irá revisar o benefício de 802 mil aposentados por invalidez em pente-fino

Com objetivo de revisar o benefício recebido por cerca de 802 mil pessoas aposentadas por invalidez , ou aposentadas por incapacidade permanente, como é chamada hoje em dia, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dará início ao pente-fino.

Vale lembrar que pessoas com mais de 60 anos ou que possuem 55 anos, mas já recebem o benefício há mais de 15 anos, e os aposentados por invalidez com HIV/Aids estão dispensados de realizar a perícia, segundo determina a Lei de Benefícios da Previdência Social.

De acordo com as informações divulgadas, ainda não há data de início, mas fontes ouvidas pela Folha afirmaram que as convocações devem começar em março e poderão ser feitas por meio das redes bancárias, quando o indivíduo for receber seu benefício, pelo aplicativo ou site do Meu INSS, SMS, ou por edital publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Porém, antes de começar a realizar as convocações, o instituto deve publicar as regras de revisão.