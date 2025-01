Petrobras lança primeira chamada de propostas para aquisição de biometano

A Petrobras lança nesta segunda-feira, 6, uma primeira chamada de propostas para aquisição de biometano. A estatal informou que a iniciativa vem em linha com seus objetivos de descarbonização e robustecimento do portfólio de gás. Em paralelo, o processo atende às previsões de criação de um mandato para biometano constante da Lei do Combustível do Futuro (14.993/2024), sancionada no ano passado.

Serão recebidas ofertas para contratação firme com entregas a partir de 2026 e prazos contratuais de até 11 anos.