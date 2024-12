Dólar avança 27,34% em 2024, na maior alta dos últimos quatro anos

Em meio à crescente incerteza sobre o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas, o dólar encerrou 2024 com uma valorização de 27,34% em relação ao real. Foi a maior variação da moeda americana desde 2020, durante a pandemia de covid-19, quando o ganho diante do real chegou a 28,9%. Numa cesta com outras moedas, no ano o real só perdeu menos do que o peso argentino (27,53%).

Para tentar conter a escala da moeda americana, o Banco Central voltou a intervir forte no mercado de câmbio neste mês. Ao todo, foram injetados US$ 32,5 bilhões no mercado - foram US$ 21,5 bilhões apenas em vendas de moeda à vista ao longo de dezembro, na maior oferta de recursos em um único mês desde a adoção do regime de câmbio flutuante no País, em 1999. Outros US$ 11 bilhões foram injetados em leilões com compromisso de recompra.