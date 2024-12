Emendas parlamentares: metade do valor será destinado à duplicação da BR-222

Imagem da reunião de 27 de novembro, quando Elmano solicitou recursos para duplicação da BR-22 / Crédito: João Paulo Biage/ O POVO

A bancada cearense no Congresso destinará metade do valor das emendas parlamentares para duplicação da BR-222. O restante será destinado para as áreas de saúde, educação e segurança pública. A medida foi definida em reunião realizada nesta terça-feira, 3, em Brasília. Além dos parlamentares, participaram do encontro o governador Elmano de Freitas, e o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, ambos do PT. "Fizemos um pedido que é metade do valor da emenda de bancada, que é R$ 264 milhões, que será aplicado para a duplicação da BR-222", disse Elmano, em entrevista coletiva, após a reunião. De acordo com coordenador da bancada do Ceará no Congresso, deputado Moses Rodrigues (União Brasil), os parlamentares vão aportar recursos para a ampliação no trecho da rotatória do Pecém que chega até Umirim.

Nós fizemos aqui o entendimento de fazermos esse encaminhamento para o Estado do Ceará para que ele possa fazer uma tratativa com o Governo Federal e conseguir mais recursos, ou seja, para cada R$ 1 aportado pela bancada cearense ao Governo do Ceará, o Governo Federal possa atuar colocando mais R$ 1 e, logicamente, isso fortaleceria o caixa do Estado para que a gente pudesse executar essa obra de duplicação", explicou Moses.

Segundo o senador Cid Gomes (PSB), foram estabelecidas quatro emendas para a saúde, sendo duas de atenção especializada para o Estado e para os municípios; outra para atenção básica dos municípios; e, por fim, uma para equipamentos hospitalares também para municípios. Ainda segundo o ex-governador, duas emendas serão para educação, destinadas à universidades e institutos federais; outra contemplará Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); mais uma a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Essas oito tratam de emendas de apropriação. As de continuidade são três. Ainda de acordo com Cid, elas serão destinadas à conclusão da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, à duplicação de rodovias e à sequência da sede da Polícia Federal (PF).