Concurso da Prefeitura Municipal de Chorozinho encerra as inscrições nesta segunda, 6

Ao todo são 181 vagas imediatas e 159 de cadastro reserva. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, em cursos diversos, e o salário pode chegar a R$ 5.750 a depender da escolaridade do participante e da carga horária.

As inscrições para os quatro editais dos concursos da Prefeitura Municipal de Chorozinho (município distante 69,88 km de Fortaleza) se encerram nesta segunda-feira, 6. Ao todo são 181 vagas imediatas e 159 de cadastro reserva.

Para participar do concurso, os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora, Instituto Consulpam, e realizar o pagamento da taxa, cujo valor também depende da escolaridade e do cargo.