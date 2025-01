Gestão Sarto termina sem renovar convênio com lotéricas da Caixa em Fortaleza

Convênio com a Caixa permitia o pagamento de boletos, guias e afins da Prefeitura de Fortaleza, com IPTU, em lotéricas

A gestão José Sarto (PDT) deixou para o novo comando de Evandro Leitão (PT) a negociação do convênio que a Prefeitura de Fortaleza tinha com a Caixa Econômica Federal (CEF), que findou no dia 30 de novembro de 2024.

Custódio Albano, presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), explica que em 15 anos de mercado nunca aconteceu a não renovação imediata do convênio, antes mesmo de ele terminar, e frisou que o setor chegou a "ouvir" que a gestão antiga iria publicar no Diário Oficial (do Município) uma prorrogação do prazo.

Porém, nesta quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, a CEF confirmou ao O POVO que continua em negociação. Isso significa que o contrato não foi renovado pela gestão Sarto, ficando agora sob a responsabilidade do novo comando de Evandro Leitão, que comunicou já ter entrado nos trâmites com a Caixa.

Resposta da Caixa Econômica Federal

"A Caixa informa que está em tratativas com a Prefeitura de Fortaleza para a renovação do convênio, que prevê a prestação dos serviços de arrecadação de tributos municipais em toda a rede de atendimento do banco no município", disse a instituição em nota ao O POVO.