Fortuna das 500 pessoas mais ricas do mundo chega a US$ 10 trilhões em 2024

O cálculo é do Índice de Bilionários da Bloomberg que apontou, ainda, terem sido os ganhos dos bilionários do setor de tecnologia os mais significativos no período. As ações das grandes empresas do segmento experimentaram altas sucessivas em 2024. O Índice S&P 500 subiu 24% até segunda-feira, 30.

A fortuna somada das 500 pessoas mais ricas do mundo saltou US$ 1,5 trilhão em 2024 e chegou a marca de US$ 10 trilhões pela primeira vez na história, quantia equivalente ao Produto Interno Bruto (PIB) somado de Alemanha, Japão e Austrália, no ano de 2023, por exemplo.

Oito nomes se destacam nesse contexto: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell, além dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin. Juntos, esses bilionários do setor de tecnologia acumularam mais de US$ 600 bilhões neste ano.

Elon Musk foi quem mais ganhou e teve um aumento de US$ 213 bilhões em 2024, no valor de suas empresas SpaceX, Tesla e xAI. O bilionário é ainda o dono do X, antigo Twitter. A fortuna do magnata nascido na África do Sul, mas radicado nos Estados Unidos, deu um salto com o apoio dado à campanha de Donald Trump, que acabou se sangrando vencedor na disputa com Kamala Harris.

Musk chegou a impressionantes US$ 442 bilhões, o que também representa a maior diferença entre o primeiro e o segundo colocado no índice. Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin (empresa do setor aeroespacial), que aparece logo atrás nesse ranking ficou com US$ 237 bilhões a menos que o concorrente, somando US$ 205 bilhões.