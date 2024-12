Brasil ganha 19 novos bilionários em 2024, afirma relatório mundial

Apesar de o levantamento não apontar nomes, a revista Forbes indica Eduardo Saverin como o brasileiro mais rico / Crédito: Divulgação/B Capital

Enquanto os Estados Unidos mantêm a liderança de bilionários em 2024, com um salto de 751 para 835 em comparação ao ano anterior, o Brasil também ganha destaque na 10ª edição do “Billionaire Ambitions Report”. O País recebeu 19 adições à categoria dos bilhões. O levantamento, divulgado pela empresa de serviços financeiros UBS, apresenta as tendências das pessoas mais ricas do mundo, avaliando dados de 2015 até 2024. Ao citar o Brasil como um de seus exemplos, a companhia destacou a presença atual de 60 bilionários.

Em todas as regiões da América, o número de bilionários cresceu de 867 para 973, com um aumento de mais de um quarto em suas riquezas (26,9%), chegando a US$ 6,5 trilhões. Na lista, o Brasil só perde para os Estados Unidos.

Apesar de indicar o aumento de bilionários em território nacional, a UBS não realiza a divulgação de nomes. Em seu relatório para 2024, a empresa apenas destaca que a maioria dos “novatos” na lista internacional são empreendedores (60%). No ranking do Brasil, 35% são listados como “self-made” — termo em inglês para quem atingiu o sucesso com os próprios esforços. Os dados também registram a queda de três nomes da lista de 2023.

Alguns dos bilionários do Brasil estão no ranqueamento atualizado da Forbes. Segundo a revista, o brasileiro mais rico é o empresário e co-fundador do Facebook, Eduardo Saverin. Aos 42 anos, a sua riqueza é avaliada em R$ 155,97 bilhões. Em segundo lugar, a viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky Sarfati Safra, agora é dona de metade da fortuna. Com a família, o patrimônio estimado é de R$ 110,17 bilhões.