Site das Loterias Caixa fora do ar: usuários denunciam instabilidade

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

A horas do sorteio da Mega da Virada, quem escolheu fazer a aposta por meio da página virtual das Loterias da Caixa reclama de "filas de espera"

Usuários estão reclamando durante toda segunda-feira, 30 de dezembro, de instabilidades no aplicativo e site da Loterias Caixa. O problema ocorre a poucas horas do sorteio da Mega da Virada que será realizado no dia 31, a partir das 20 horas.

Nas redes sociais, os apostadores citam avisos de "filas de espera" e instabilidades no login, o que tem dificultado na confirmação das apostas.