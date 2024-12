Caso BYD: montadora é investigada por tráfico de pessoas; entenda

Promotores federais avaliam possíveis crimes, depois de auditores identificarem 163 operários em condições análogas à escravidão no local. Além disso, as obras foram parcialmente suspensas pelo MPT da Bahia.

Ainda acrescentou que a China "dá grande importância à proteção dos direitos legítimos e interesses dos trabalhadores, e sempre exigiu que as empresas chinesas operem de acordo com a lei e as regulamentações".

As obras começaram em março deste ano, com investimento superior a R$ 5,5 bilhões e apoio do governo da Bahia, e tinham previsão de serem concluídas no final de 2025.

Alojamentos insalubres

Os órgãos fiscalizadores falam em "quadro alarmante de precariedade" e "problemas graves de infraestrutura e higiene".