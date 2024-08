Transportes e Educação mais caros fazem IPCA-15 crescer em Fortaleza

Prévia da inflação avançou 0,48% em agosto na capital cearense, ficando atrás apenas de Recife (0,5%) e superando a do País (0,19%) no período

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) indicam ainda uma baixa no principal grupo, de alimentação (-0,34%), mas que não refletiu sobre o todo. Veja as variações:

Os aumentos refletiram diretamente sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), medidos nos primeiros 15 dias do mês e considerado a prévia da inflação, que avançou 0,48% em Fortaleza.

No país, a prévia da inflação ficou em -0,19%. Das 11 cidades pesquisadas, apenas três tiveram o IPCA-15 negativo. Confira os indicadores por região pesquisada:

O avanço de 0,48% em agosto em Fortaleza foi o segundo maior do País no período, atrás apenas de Recife, que apontou uma variação de 0,50%.

Prévia da Inflação nas cidades do Brasil

Recife: 0,50%



Fortaleza: 0,48%



Porto Alegre: 0,35%



Belo Horizonte: 0,29%



São Paulo: 0,24%



Goiânia: 0,23%



Brasília: 0,17%



Belém: 0,14%



Curitiba: -0,03%



Rio de Janeiro: -0,09%



Salvador: -0,11%



Brasil: 0,19%

Taxa recua no Brasil

Com o recuo de 0,19% em agosto deste ano no Brasil, a taxa é inferior às observadas nas prévias de julho deste ano (0,30%) e de agosto do ano passado (0,28%).

Na prévia de agosto, oito dos nove grupos de despesa pesquisados pelo IBGE registraram alta de preços, com destaque para os transportes (0,83%), que tiveram o maior impacto no IPCA-15 do período.

(Com Agência Brasil)