Governo Federal lança programa para facilitar Reforma Tributária; entenda

O Governo Federal lançou nesta quinta-feira, 26, o Programa de Reforma Tributária do Consumo (Programa RTC), que visa facilitar a implementação do novo sistema . A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Por se tratar do consumo, a iniciativa contemplará três tributos: a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo (IS) .

Nesse sentido, haverá uma colaboração com as administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para criar normas comuns sobre medidas como cashback, arrecadação, notas fiscais e cobranças.

Esses novos impostos são uma unificação de cinco tributos , aprovada em emenda constitucional promulgada no fim do ano passado.

Além disso, haverá o Imposto Seletivo (IS), o chamado "imposto do pecado" , que é uma sobretaxa aplicada sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

É iniciada a cobrança da CBS (parte do imposto federal do IVA dual), com alíquota inicial de 0,9 e do IBS, com 0,01.

2027

Início da cobrança integral da CBS, o que extinguirá definitivamente PIS e Cofins.

Ainda inicia a cobrança do Imposto Seletivo (IS) ou imposto do pecado, com tributação maior do que a alíquota-comum, estimada pela Fazenda em 27,97% a categorias específicas.