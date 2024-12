"IVA ficará abaixo de 25% em cinco anos", diz relator da Reforma Tributária

A alíquota padrão do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) da Reforma Tributária ficará abaixo de 25% em cinco anos, afirmou nesta quarta-feira, 18, o relator do texto, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) durante entrevista à Rádio CBN.

"Nós estamos saindo do pior sistema tributário do planeta, segundo o Banco Mundial, para conectar o Brasil ao melhor sistema de tributação de consumo, com o IVA. 98% dos países no mundo praticam esse modelo."

Além disso, afirmou que as mudanças começam a ser sentidas ainda neste ano, visto que haverá a adaptação de todos os sistemas. Em 2025, já em janeiro, a previsão é iniciar as discussões no Comitê Gestor.

"Esse modelo simultâneo de arrecadação vai levar o brasil a combater fraude, sonegação, inadimplência e vai reduzir a alíquota. Depois, a formalização, com 94 milhões de brasileiros pedindo nota fiscal para receber cashback, vai acabar com a economia informal", avalia.

O Senado derrotou a proposta do governo de reincluir as armas e as munições no Imposto Seletivo, ou imposto do pecado, e decidiu mantê-las fora da tributação. Com isso, pagará apenas a alíquota padrão definida.

O relator do texto também defendeu que o novo modelo contribuirá para uma justiça tributária com o mecanismo, pois atualmente o mais pobre paga mais do que o rico, em termos proporcionais.

Com a aprovação, o projeto de lei complementar pode ser enviado para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto também derrubou a possibilidade de substituição tributária do futuro Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) e retomou as listas de princípios ativos específicos para os medicamentos com isenção ou com alíquota reduzida em 60%.

O parecer de Lopes retira os principais pontos alterados no Senado, como a retirada das bebidas açucaradas do Imposto Seletivo (imposto cobrado sobre produtos que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente) e a redução em 60% da alíquota para os serviços de saneamento e água e de veterinária.

O relator do texto, deputado Reginaldo Lopes, leu o relatório na segunda-feira, dia 16, à noite. As discussões foram concluídas por volta das 22h, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, transferiu a votação para hoje para haver um quórum mais alto.

O que é a primeira regulamentação da reforma tributária?

Este primeiro projeto da regulamentação da reforma trata das regras de incidência dos novos impostos sobre o consumo:

A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em nível federal

E o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de nível estadual/municipal.

Além disso, haverá o Imposto Seletivo (IS), o chamado "imposto do pecado", que é uma sobretaxa aplicada sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Esses novos impostos são uma unificação de cinco tributos, aprovada em emenda constitucional promulgada no fim do ano passado.

ICMS ISS IPI PIS Cofins

A transição para o novo modelo será gradual, entre 2026 e 2033.

Na quinta-feira, 12 de dezembro, foi incluído no Senado um dispositivo para viabilizar a criação do Comitê Gestor do IBS em seu texto.

Essa definição estava no outro projeto de lei da reforma tributária, que ainda não avançou na tramitação no Senado.

A inclusão do dispositivo atende a um pedido do Ministério da Fazenda e também dos governos regionais, para viabilizar a operacionalização do sistema ao longo de 2025.

Quanto a população vai pagar de imposto com a reforma tributária?

Até o momento, o que se sabe é que há uma trava aprovada para que a alíquota geral não possa passar de 26,5%.

No entanto, com as alterações no Senado, o cálculo preliminar era de 28,55%.

Já nesta segunda-feira, 17 de dezembro, após passar novamente pela Câmara dos Deputados, a estimativa é de que haja um corte de 0,7 ponto percentual nesta estimativa.

O que falta para a reforma tributária ser regulamentada?

Depois da votação na Câmara dos Deputados, o Ministério da Fazenda deverá estabelecer um grupo de trabalho para sugerir o detalhamento das regras tributárias em um prazo de 60 dias.

As mudanças acontecerão de forma gradual a partir de 2026, com todas as regras entrando em vigor até 2033.

Veja a linha do tempo da entrada em vigor da reforma tributária

2026

É iniciada a cobrança da CBS (parte do imposto federal do IVA dual), com alíquota inicial de 0,9 e do IBS, com 0,01.

2027

Início da cobrança integral da CBS, o que extinguirá definitivamente PIS e Cofins.

Ainda inicia a cobrança do Imposto Seletivo (IS) ou imposto do pecado, com tributação maior do que a alíquota-comum, estimada pela Fazenda em 27,97% a categorias específicas.

Também sai de jogo o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com exceção aos produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus.

2029

ICMS e ISS, impostos estadual e municipal, começam a ser reduzidos de forma escalonada em 1º de outubro de 2029 até 2032.

2033

ICMS e ISS são extintos, passando a valer alíquota cheia do IBS, que é a parte do IVA dual dos estados e municípios.

(Com informações da Agência Estado, Agência Brasil e Beatriz Cavalcante)

Governo celebra avanço de reforma tributária no Senado apesar de exceções fiscais

