Brasil atinge recorde histórico de demissões voluntárias em 2024; entenda

O movimento, na visão da Caju, empresa de tecnologia e soluções para RH, é impulsionado pela alta oferta de vagas no mercado e destaca a crescente competitividade entre empresas para atrair e reter pessoas qualificadas.

O Brasil atingiu um recorde histórico de demissões voluntárias em 2024, com quase 8,5 milhões de trabalhadores optando por deixar seus empregos, segundo análise da LCA Consultores.

Para Lucas Fernandes, diretor de recursos humanos da Caju, a oferta é uma ferramenta estratégica para as organizações se diferenciarem em um mercado cada vez mais competitivo.

O maior crescimento percentual foi entre os trabalhadores com ensino médio completo ou superior incompleto, que obteve alta de 17,6% em relação ao acumulado de janeiro a setembro de 2023 e registrou o maior número absoluto de desligamentos, com 4,44 milhões em 2024.

Já em outro levantamento conduzido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) foi revelado que, de janeiro a setembro de 2024, houveram 6,5 milhões demissões, com a taxa atingindo 36,6% do total. O número representa um aumento expressivo em relação ao ano passado (5,6 milhões).

Trabalhadores com ensino fundamental completo ou médio incompleto também tiveram um aumento expressivo no acumulado deste ano em relação ao do ano anterior (15,9%).

No recorte por faixa etária, embora as demissões a pedido tenham crescido 29,9% entre os com 17 anos ou menos, esse grupo detém o menor número absoluto de demissões e consequentemente a menor participação.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, o total de desligamentos passou de 1,6 milhão no acumulado de 2020 para 1,91 milhão em 2024, ou seja, registrou um crescimento de 15,3%.