Reajustes salariais em novembro apresentam menor ganho real do ano, aponta Salariômetro da Fipe

O reajuste salarial mediano de novembro foi de 5,0%, enquanto o aumento médio ficou em 5,3%, conforme dados do Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Apesar do maior Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado do ano, de 4,6%, o ganho real mediano foi o menor registrado em 2024, alcançando apenas 0,4%.

Conforme a Fipe, a alta da inflação está revertendo a tendência de ganhos reais, reduzindo a proporção de reajustes salariais acima da inflação. Em novembro, 72,8% dos reajustes superaram o INPC, abaixo da média de 86,2% observada entre janeiro e novembro deste ano. Por outro lado, os reajustes que ficaram "abaixo" da inflação subiram para 13,4%, ante uma média de 3,8% no mesmo período.