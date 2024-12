Leilão do Autódromo Internacional no Eusébio termina sem lances

O terreno do autódromo conta com uma área de aproximadamente 260 mil metros quadrados e está localizado na Av. Ayrton Senna, no centro do município / Crédito: Reprodução/Street View/Google

A primeira praça do leilão do terreno do Autódromo Internacional Virgílio Távora, instalado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), realizado na manhã nesta segunda-feira, dia 23, terminou sem lances. A oferta mínima inicial era de R$ 61,29 milhões. O evento ocorreu de forma presencial, na Central de Licitações da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará. Em nota, a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará, empresa vinculada à Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz - Ce), informou que o certame será reavaliado.

O leilão foi considerado deserto pelo leiloeiro administrativo Expedito Pita Júnior, após os licitantes presentes terem desistido de manifestar seus lances. As possibilidades de negócios envolvendo o ativo serão reavalidas pela CearaPar e apresentadas ao Conselho Estadual de Administração e Gestão de Ativos (Conag)", informou.

"Com a realização do leilão, novas possibilidades são abertas para o investimento em políticas públicas, ampliação do aproveitamento dos bens públicos e o desenvolvimento econômico do Ceará." O terreno do autódromo conta com uma área de aproximadamente 260 mil metros quadrados e está localizado na Av. Ayrton Senna, no centro do município. Em seu entorno é possível encontrar casas, condomínios residenciais, escolas, supermercados, restaurantes, indústrias e a lagoa do Parnamirim.