Autódromo do Eusébio será leiloado pelo Governo do Ceará; veja detalhes

O edital com os detalhes foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e está disponível no site da Companhia .

A Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar), vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ce), vai leiloar o terreno do Autódromo Internacional Virgílio Távora, instalado no Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O lance inicial é de R$ 61,29 milhões, valor do laudo de avaliação de um especialista encomendado pela CearaPar. O evento será realizado no dia 10 de dezembro, às 9h.

Administrado atualmente pela Secretaria de Esporte do Ceará (Sesporte), o Autódromo do Eusébio é considerado não operacional para o Estado, ou seja, significa que o uso restrito não justifica a manutenção do ativo.

O terreno do autódromo conta com uma área de aproximadamente 260 mil metros quadrados e está localizado na Av. Ayrton Senna, no centro do município.

"Com a realização do leilão, novas possibilidades são abertas para o investimento em políticas públicas, ampliação do aproveitamento dos bens públicos e o desenvolvimento econômico do Ceará."

A visitação do imóvel pode ser realizada em dias úteis, a partir de agendamento feito com a companhia, porém, precisa ter, no mínimo, três dias de antecedência. Pessoas físicas, jurídicas e em consórcio podem participar do leilão, desde que esteja de acordo com as determinações do edital.

O que é a CearaPar?



A Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará - CearaPar é uma empresa estatal vinculada à Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz - Ce), responsável por organizar e rentabilizar os ativos públicos do estado.

A CearaPar está aberta para a recepção de propostas sobre todos os ativos do Estado, como a aquisição direta (compra, aluguel, permuta), a construção específica para um fim (built to suit), a venda com arrendamento de longo prazo (sale and leaseback) e também o naming rights.