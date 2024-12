Chefe-adjunto do BC se recusa a falar sobre saída de dólares; assunto já foi comentado, diz

O chefe-adjunto do departamento de estatísticas do Banco Central, Renato Baldini, se recusou a comentar sobre a saída de dólares do País em uma entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira. Indagado, o técnico disse que o tema foi "exaustivamente comentado" pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, e pelo diretor de Política Monetária e presidente interino, Gabriel Galípolo, na última quinta-feira, 18.

"Dezembro tem uma oportunidade importante de saídas referentes a dividendos", disse Baldini. "Eu não tenho nada de significativo a acrescentar."