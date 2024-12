As 10 famílias mais ricas do mundo em 2024: veja lista e patrimônio

Com liderança da família Walton, conheça o patrimônio das maiores fortunas familiares no mundo em lista da Bloomberg

Os Walton não são os únicos da lista originários dos Estados Unidos, mas se destacam no ranking anual da Bloomberg pelas ações crescentes da empresa Walmart. Até 10 de dezembro, elas subiram 80% ao longo do ano.

A maior fortuna familiar do mundo é combinada pelas ações de uma multinacional norte-americana fundada na década de 60: Walmart. São US$ 432,4 bilhões (cerca de R$ 2,58 trilhões) acumulados para a família Walton, em um patrimônio que se expande por três gerações.

De acordo com a Bloomberg, os Walton possuem cerca de 46% da maior varejista do mundo em receita, o Walmart. A multinacional é a base para a fortuna familiar.

2. Al Nahyan

O segundo lugar na lista se refere à família governante dos Emirados Árabes Unidos: Al Nahyan. O presidente do país, Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, também é governante de Abu Dhabi.

3. Al Thani

As bases para a hegemonia da família Al Thani no Catar são traçadas desde o século XIX, após acordo de Mohammed bin Thani com a Grã-Bretanha em 1868, reconhecendo-o como soberano do país.

