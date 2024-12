Mais de 43% dos domicílios no Ceará não possui rede geral de esgoto, diz IBGE

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad): Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2023 / Crédito: Samuel Setubal

Mais de 43% dos domicílios no Ceará não possui rede geral de esgoto. O percentual, no entanto, é menor do que o registrado no ano anterior, quando chegava a 47,2%. Na Região Metropolitana de Fortaleza, os números são maiores: 70,9% contam com o serviço. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira, 20, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad): Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na zona rural, apenas 5,4% contam com esse serviço de saneamento básico, enquanto, na urbana, 57,6% dos domicílios são contemplados. A fossa séptica não ligada à rede aparece com 19,4%.

O saneamento básico, que compreende também serviços como coleta de lixo e acesso à água potável, é considerado um direito humano fundamental pela Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, é assegurado pelo direito à dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição. Pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026, de 2020) esses serviços devem ser universalizados. Em 2033, 99% dos brasileiros deverão contar com água tratada em suas torneiras, enquanto 90% deles deverão ter acesso à coleta e ao tratamento de esgotamento sanitário. Em relação ao percentual de domicílios com água canalizada, o levantamento aponta que o Ceará chega a 95,7%. Na área urbana é de 98,7% enquanto na rural o índice cai para 84,2%. Além disso, no fornecimento de energia, quase todos (99,7%) possuem o serviço.



Os maiores crescimentos no atendimento foram nas regiões Norte e Nordeste, que seguem, contudo, sendo as regiões com os menores percentuais de atendimento. A Região Norte passou de 27,3%, em 2019, para 32,7%, em 2023, dos domicílios conectados à rede de esgoto. Já o Nordeste passou de um atendimento de 47% para 50,8%. Na outra ponta, a Região Sudeste é a mais atendida, com 89,9% dos domicílios com esgoto. Em relação ao acesso à água própria para o consumo humano, a pesquisa mostra que, ao longo do período de 2016 a 2023, não houve expansão do percentual de domicílios que tinham a rede geral como o principal meio de abastecimento de água no País.