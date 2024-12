Dólar cai para faixa de R$ 6,05 com leilões, aprovação de pacote, sinais do BC e exterior

O dólar opera em queda desde a abertura dos negócios desta sexta-feira, 20, na esteira da venda de US$ 3 bilhões no mercado à vista e diante do recuo da moeda norte-americana ante pares emergentes e dos juros dos Treasuries no exterior. Na mínima, o dólar à vista caiu até R$ 6,0525 (-1,16%) há pouco. O BC já vendeu US$ 3 bilhões no mercado à vista e deve fazer mais um leilão de linha de até US$ 4 bilhões, às 10h20.

O head da mesa de operações da StoneX Banco de Câmbio, Marcio Riauba, atribui o alívio às fortes intervenções do Banco Central no mercado e às declarações do presidente e do diretor de política monetária do BC, Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo, ontem, que ajudaram a reduzir o pessimismo dos investidores ao reafirmar o compromisso com a estabilização de preços e as metas de inflação.