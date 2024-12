Estudo para nova forma de reajuste dos planos de saúde indica mudanças para 2026; veja

Modificações nas regras de reajustes para os planos de saúde estão previstas para 2026 / Crédito: JULIO CAESAR

Os estudos para a nova política de preços dos planos de saúde já indicam as mudanças que podem vir para os beneficiários do setor. As modificações englobam o reajuste dos planos coletivos, mecanismos financeiros de regulação - como coparticipação e franquia, vendas de planos online, além da revisão técnica de preços de planos individuais/familiares.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Entre os principais resultados estão a Análise de Impacto Regulatório (AIR) para cada tema e propostas de resoluções normativas.

Há audiência pública prevista para janeiro de 2025, com o debate com a sociedade para a construção conjunta das novas regras, que, após finalizadas e publicadas pela Agência, devem vigorar a partir de janeiro de 2026. Veja abaixo as propostas para o mercado de planos de saúde Reajuste de planos coletivos - Definição do tamanho do agrupamento – Atualmente, os agrupamentos são compostos por contratos com até 29 beneficiários. Na nova proposta, esse universo será ampliado para 1.000 vidas nos planos coletivos empresariais e para a totalidade dos planos coletivos por adesão, com o objetivo de obter maior diluição do risco e, consequentemente, reajustes mais equilibrados. - Definição de parâmetros para cláusula de reajuste – Não será permitida a acumulação de índices financeiro e por sinistralidade. A operadora precisará adotar ou um ou outro. Além disso, a ANS definirá um percentual mínimo de 75% para sinistralidade meta para cálculo de reajuste. O objetivo é dar ao consumidor maior transparência sobre o cálculo realizado para a definição do percentual.

- Rescisão contratual – Igualar a regra de rescisão de contratos coletivos à regra de rescisão de contratos coletivos de empresário individual. Com isso, o cancelamento poderá ser feito no aniversário do contrato e desde que o beneficiário seja avisado com, pelo menos, 60 dias de antecedência. Assim, a rescisão passa a ser programada para que o contratante do plano tenha tempo hábil para encontrar uma nova opção. Mecanismos financeiros de regulação (coparticipação e franquia) - Definição do limite financeiro do fator moderador por procedimento – Passa a valer o percentual máximo de 30% de coparticipação por procedimento. - Definição dos limites financeiros mensal e anual – Limite mensal de 30% do valor da mensalidade e limite anual 3,6 mensalidades.

- Definição dos procedimentos não elegíveis (sobre os quais não poderá haver incidência de fator moderador por realização) – A ANS estabelece uma lista de procedimentos que não serão cobrados coparticipação/franquia, principalmente aqueles relacionados a terapias crônicas, oncologia, hemodiálise e alguns exames preventivos. Venda online de planos de saúde - Avaliação de critérios de venda online a partir do aprimoramento da Resolução Normativa nº 413/2016 - A proposta anterior previa a contratação eletrônica, em caráter facultativo. A mudança estabelece a obrigatoriedade da venda online para os planos individuais/familiares, coletivos por adesão e empresariais firmados por empresário individual, a fim de facilitar o acesso dos consumidores a diferentes opções de produtos, de forma rápida, e reduzir a seleção de risco. Revisão técnica de preços de planos individuais/familiares · Fase atual – A ANS está em fase de estudo de metodologia para admissão das solicitações, cálculo e aplicação da Revisão Técnica. A previsão é que um novo normativo seja elaborado e publicado em 2025, com os princípios sobre os critérios de elegibilidade para a solicitação e sobre as contrapartidas que as operadoras devem apresentar quando tiverem o pedido de Revisão Técnica deferido.