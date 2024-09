Planos de saúde: Ceará foi o 3º do País em novos beneficiários

O Estado ficou atrás apenas de São Paulo, que captou um acréscimo de 178.287 e do Rio de Janeiro, com uma alta de 91.774 novos beneficiários.

O maior tipo de contratação apresentada no setor de assistência médica era a modalidade coletiva, com 1.076.533 beneficiários, seguida pelo coletivo empresarial, com 954.996.

Também, a pesquisa apresenta as demandas mais registradas dos consumidores. Em julho deste ano, 590 pedidos foram referentes às reclamações.

Receita cresce no semestre

No que se refere à receita do setor, as contraprestações registraram um valor de R$ 131.653.158.839 no segundo trimestre do ano passado. Já o registro de igual período deste ano foi de R$ 149.212.287.128, o que implica num aumento de 13,33%.