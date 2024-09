Lucro do setor de saúde cresce 180% e atinge R$ 5,6 bi no 1º semestre, mostra ANS

Segundo a ANS, o desempenho financeiro do primeiro semestre de 2024 é o mais alto desde 2019, com todos os segmentos apresentando resultados positivos.

A receita total do setor ultrapassou R$ 170 bilhões no primeiro semestre, com o lucro líquido representando cerca de 3,27% do total, indicando que o setor obteve aproximadamente R$ 3,27 de lucro para cada R$ 100,00 de receita.

O setor de saúde teve um lucro líquido de R$ 5,6 bilhões no primeiro semestre de 2024, uma alta de 180% ante os R$ 2 bilhões registrados no mesmo período de 2023. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 3, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com base nas informações financeiras divulgadas pelas operadoras de planos de saúde e administradoras de benefícios nos dois primeiros trimestres de 2024.

Operadoras odontológicas com lucro de R$ 338 milhões; médico-hospitalares com R$ 5,1 bilhões; e administradoras de benefícios com R$ 106,8 milhões.

Operadoras

Os dados divulgados também demonstram uma melhoria no desempenho tanto de grandes quanto de pequenas operadoras médico-hospitalares. As de grande porte, como já esperado, lideraram o setor, com um aumento de R$ 5,0 bilhões no lucro líquido no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para as operadoras de pequeno porte, o lucro aumentou R$ 66,7 milhões na mesma comparação.