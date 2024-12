Empresário da indústria da construção civil elogia vendas em novembro

Levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) entre empresários da indústria da construção civil mostrou que as vendas no mês de novembro foram consideradas boas para 45% dos associados e muito boas para para 5% dos pesquisados. A regularidade foi a opção escolhida por 45% dos associados para classificar o mês, enquanto que 5% consideraram o mês ruim.

Segundo a pesquisa, para 45% a expectativa para dezembro é de que as vendas continuem regulares. Para 36% devem ser boas e para 5% muito boas. Para 14% dos associados, as vendas no último mês do ano devem ser ruins.