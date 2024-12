Hard Rock Hotel é multado em R$ 6,6 milhões por reajuste de parcela e saldo devedor

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) aplicou uma multa de R$ 6,6 milhões à empresa Venture Capital Participações e Investimentos S/A, incorporadora do Hard Rock Hotel no Brasil. O procedimento ocorreu no último dia 5 de dezembro por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon).

Clientes encaminharam denúncias ao MPCE informando que a empresa estaria reajustando o saldo devedor e parcelas mensais com base no Índice Nacional de Custo de Construção (INCC).