Concurso dos Correios: veja local de prova, horários, o que levar e mais

Certame conta com 3.511 vagas e ocorre no domingo, 15. Portões abrem ao meio-dia; saiba o que levar, como consultar o local de prova e mais detalhes

Com provas em todos os estados brasileiros, os Correios realizam, neste domingo, dia 15 de dezembro, o aguardado concurso público com 3.511 vagas disponíveis.

O certame ocorrerá durante a tarde, com abertura dos portões às 12 horas e fechamento às 12h45min, seguindo o horário de Brasília. As provas terão duração de quatro horas, incluindo tempo para leitura das instruções, coleta de digitais e preenchimento das folhas de respostas.

Os Correios recomendam que os candidatos cheguem ao local com pelo menos uma hora de antecedência ao fechamento dos portões.

Anunciado em outubro deste ano, o concurso oferece salários entre R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48. Do total de vagas, 412 são destinadas a cargos de nível superior e 3.099 para nível médio.

Além disso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame, e os Correios recomendam que os candidatos não levem celulares, aparelhos eletrônicos ou itens proibidos no edital.

É obrigatório apresentar um documento físico de identidade com foto e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Concurso dos Correios: como consultar o local de prova?

Os candidatos podem consultar o local de prova no site oficial do IBFC. As provas serão realizadas em 306 localidades distribuídas pelo Brasil, segundo o edital.

Concurso dos Correios: estrutura das provas

Para os cargos de nível superior, os candidatos responderão uma prova com 50 questões objetivas e uma pergunta discursiva, cuja resposta deverá ter no máximo 30 linhas.

Já para o nível médio, será aplicada uma prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha.