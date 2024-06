Com queda nas exportações, concorrência da China preocupa setor de aço

ARCELORMITTAL é grupo de empresas do setor do aço Crédito: Divulgação

A concorrência predatória da China, que subsidia sua produção de aço e, portanto, vende a preços abaixo do custo de produção, tem preocupado o setor de aço. É o que afirma Cristina Yuan, diretora de assuntos institucionais no Instituto Aço Brasil. "Essa prática desleal tem levado vários países, incluindo os EUA e a União Europeia, a adotarem medidas de defesa comercial. Recentemente, o governo brasileiro também adotou medidas para proteger o mercado doméstico, estabelecendo cotas tarifárias para 11 produtos siderúrgicos. Essas cotas foram calculadas com base na média de importações de 2020 a 2022, acrescida de 30%."

A preocupação surge em um contexto de queda nas exportações, segundo os dados do Ceará em Comex, estudo de inteligência comercial produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).