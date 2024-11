Inflação de alimentos é preocupação do governo, afirma ministro da Agricultura

A inflação dos alimentos segue como uma preocupação central do governo federal, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, à GloboNews. Ele destacou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está atento ao tema e tem articulado encontros com diversos setores para entender e combater as pressões inflacionárias. "O presidente Lula tem essa preocupação. Pegar os dados da safra. Ele pediu para que eu convidasse empresários do setor alimentício, a indústria de alimentos, os distribuidores, atacadistas, as associações de supermercados, para entender o cenário geral, além dos outros ministros: da Fazenda, Casa Civil, todos estiveram presentes para a gente bater um papo sobre isso", apontou o ministro.

Ainda dentro da temática inflação, Fávaro destacou que a safra brasileira segue positiva e que o País não deve enfrentar desabastecimento, apesar de problemas pontuais registrados em 2024 - a exemplo das enchentes no Rio Grande do Sul, que prejudicaram a produção de arroz. "A safra está transcorrendo muito bem, nós aumentaremos a área plantada em 1 milhão e meio de hectares neste ano, fruto do programa de recuperação de pastagem degradada que o governo instituiu, um crescimento sustentável, não sobre a floresta, nem sobre o cerrado. Nós teremos uma safra maior de arroz, uma safra um pouquinho maior de feijão, safra maior de soja, safra maior de milho. Portanto, não há risco de desabastecimento", garantiu o ministro. Ele também explicou que o aumento do preço das carnes é reflexo de um ciclo natural do setor, com impacto momentâneo no mercado. "As carnes vivem um ciclo a cada seis, sete anos, onde a reposição de bezerros fica muito barata e os pecuaristas começam a abater mais fêmeas. A consequência disso é que em determinado momento começa a faltar bezerro. O bezerro sobe, a reposição sobe e a carne sobe", disse.

Impacto do câmbio e medidas econômicas Outro fator destacado pelo ministro foi a influência do câmbio na inflação de alimentos, impulsionada pela alta do dólar. "A variação cambial, o dólar a R$ 5,80, gera uma inflação dos alimentos, uma nova alta de preços. Mas esse é um cenário mundial. A instabilidade internacional fez com que o câmbio se valorizasse em quase todos os países", explicou. Para mitigar o impacto, Fávaro mencionou a importância do ajuste fiscal promovido pelo Ministério da Fazenda. "Conter o gasto público para que a gente possa tirar pressão sobre o câmbio e segurar o preço dos alimentos", afirmou.