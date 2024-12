Galípolo: BC tem monitorado com atenção expectativas de inflação, mercado de trabalho e núcleos

O diretor de Política Monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a autarquia tem monitorado com atenção o comportamento das expectativas de inflação, do mercado de trabalho e dos núcleos do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). "O tema das expectativas é um tema que a gente tem monitorado com bastante atenção pelo tamanho do incômodo que nos gera, a desancoragem, durante um ciclo de alta de juros", disse Galípolo, em evento da XP Investimentos, em São Paulo.

A autoridade monetária também acompanha a magnitude de repasse da desvalorização do câmbio para a inflação, especialmente em meio ao mercado de trabalho apertado, ele disse. Também observa com atenção o desenvolvimento do cenário externo, afirmou.