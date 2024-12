Quase 300 mil pessoas saíram da pobreza e da extrema pobreza no Ceará em 2023

297 mil cearenses saíram da situação de pobreza e da extrema pobreza no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

De 2022 para 2023, 297 mil cearenses saíram da situação de pobreza e da extrema pobreza, ou seja, pessoas que possuem renda mensal de até R$ 672, valor base determinado pelo Banco Central, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em percentual, esses números representam 48,7% e 9,4% da população do Estado, respectivamente. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 4, e consideram a renda de cada per capita (por pessoa) de cada residência.

O recorte da pesquisa apresentado pelo instituto traz informações referentes a: estrutura econômica e mercado de trabalho, padrão de vida e distribuição de rendimentos e condições de moradia, educação, condições de saúde e condições de vida segundo estratos geográficos.

Caso programas sociais não existissem pobreza e extrema pobreza teriam aumentado De acordo com estudo, caso os programas sociais do Governo não existissem, a extrema pobreza no Ceará teria aumentado para 24,2%, 14,8 p.p. maior do que o registrado. Já a pobreza ultrapassa a marca dos 50% da população, chegando a 55,6%, 6,9 p.p. mais alto. Em relação ao índice Gini, que mede a desigualdade na distribuição de renda, ele teria sido 16,7% maior, passando dos atuais 0,513 para 0,599. Vale destacar que o IBGE aponta que, a região Nordeste foi impactada de forma significativa pelos programas sociais, que são !importantes instrumentos para a redução da desigualdade econômica nessas Regiões”.

Apenas no Nordeste, quase 10% da renda dos domicílios advém de programas sociais, sendo 72,3% do Bolsa Família, 25,7% do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 1,9% dos demais. Pobreza e extrema pobreza do Brasil chegam ao seu menor nível desde 2012 Em um ano, 8,7 milhões de pessoas saíram da pobreza no país. De 2022 a 2023, o percentual da população do país com rendimento domiciliar per capita abaixo da linha de pobreza (R$ 665 por mês) caiu de 31,6% para 27,4%. Foi a menor proporção desde 2012. Numericamente, essa população recuou de 67,7 milhões para 59 milhões, seu menor contingente desde 2012.