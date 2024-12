Pobreza cai ao nível mais baixo desde 2012 no Brasil

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza definida pelo Banco Mundial - aqueles que ganham até 6,85 dólares por dia, o que equivale a cerca de R$ 665 por mês - caiu de 31,6% em 2022 para 27,4% em 2023.

O número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza é o mais baixo desde 2012, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (4), que mostram que, em 2023, foram registrados 8,7 milhões de pobres a menos que no ano anterior.

Em números absolutos, o total de pessoas consideradas pobres passou de 67,7 milhões para 59 milhões, entre os 212 milhões de habitantes do país.

O percentual dos que vivem em extrema pobreza também caiu em 2023, para 4,4%, ficando abaixo de 5% pela primeira vez desde que o IBGE começou a calcular essa variável em 2012.

No total, a população em extrema pobreza - aqueles que ganham menos de 2,15 dólares por dia, cerca de R$ 209 por mês, conforme os critérios do Banco Mundial - passou de 12,6 milhões em 2022 para 9,5 milhões em 2023, ou seja, 3,1 milhões de pessoas a menos.

“Tirar o Brasil do Mapa da Fome e criar uma sociedade de classe média, onde todos vivam com mais dignidade. É isso que me dá alegria de ver. Para isso fomos eleitos e estamos trabalhando”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta.