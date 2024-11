Black Friday 2024: vinhos têm promoção de até 70%; veja ofertas

Com a proximidade da Black Friday 2024, prevista para 29 de novembro, as promoções já começaram em algumas importadoras e distribuidoras de vinhos no Brasil. A bebida pode chegar até a 70% nas ofertas em produtos selecionados.

Oferecendo uma variedade de rótulos na promoção, a empresa Evino (parceiro do Clube O POVO + ) divulga o “ Show de Black ”, com ofertas em até 70% de desconto por tempo limitado.

A seguir, veja destaques selecionados:

Vinho de R$ 1.650? VEJA os rótulos mais caros do Brasil e do mundo



Vinhos na Black Friday 2024: Grand Cru

Com o seu “Grand November”, a Grand Cru oferece aos consumidores promoções com até 50% de desconto em rótulos escolhidos. As ofertas duram até o dia 30 de novembro ou até o fim do estoque.