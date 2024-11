O POVO vence Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará 2024

Os repórteres Samuel Pimentel e Karyne Lane, do O POVO, venceram o Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Ceará na categoria Imprensa com o especial "Reforma Tributária e desigualdades".

A série especial, com quatro reportagens, foi uma parceria entre as editorias de Economia e O POVO Mais (OP+) que explora os impactos sociais dos tributos no Brasil — dos problemas às soluções que podem ser encontradas através da reforma.