Aneel abre consulta pública para melhorar setor de energia; entenda

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) abriu uma consulta pública que visa a adaptar normas relacionadas à transmissão e à distribuição de energia elétrica. O foco é na melhoria do atendimento dos agentes do setor elétrico durante situações de emergência e na propagação de boas práticas sobre resiliência de redes. As contribuições podem ser enviadas até o dia 12 de dezembro, por meio deste link.

A decisão vem após o recente aumento na frequência e na gravidade de eventos climáticos extremos no Brasil, como a calamidade vivenciada este ano no Rio Grande do Sul.

Entre as propostas está a compensação dos consumidores a partir de 24 horas sem energia em áreas urbanas e o ressarcimento por danos elétricos quando houver demonstração de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido. Durante a reunião pública, a diretora relatora do processo, Agnes da Costa, ressaltou que a obrigação dos concessionários, pelo contrato, é de gerir o seu negócio para garantir níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação do serviço em qualquer situação. Nesse sentido, a ação da Aneel no processo seria contribuir para que isso ocorra, gerando os incentivos apropriados para o concessionário. Também reforçou a necessidade de melhoria do processo de comunicação com o consumidor.

Entenda os principais pontos para o atendimento ao consumidor Um dos principais pontos é a compensação financeira ao consumidor quando a interrupção ultrapassar 24 horas na área urbana e 26 horas na área rural em situações de emergência. A compensação seria realizada via abatimento na fatura de energia, considerando o valor da tarifa e as horas que o consumidor ficou sem o serviço. Além disso, há o ressarcimento em caso de danos a equipamentos elétricos durante a ocorrência de situação de emergência ou estado de calamidade, que atualmente não está prevista na Resolução 1000/2021.

Por fim, de acordo com a proposta de norma, as distribuidoras deverão comunicar aos consumidores sem energia elétrica, em até 15 minutos, que estão cientes da interrupção ocorrida, assim como informar a causa da interrupção, a área afetada e o tempo previsto para a volta do fornecimento. As distribuidoras precisam, ainda, manter sítio eletrônico atualizado a cada cinco minutos com a lista das ocorrências abertas, o número de consumidores afetados por interrupções e um mapa das áreas afetadas. O descumprimento dos requisitos gerará multa para a distribuidora, além de outras punições cabíveis.

Aneel recomenda planejamento para eventos extremos O planejamento para a ocorrência de eventos extremos, por parte de transmissoras e distribuidoras de energia, também é uma prioridade expressa na proposta em consulta pública pela Aneel.