Governo da Itália reduz participação no banco mais antigo do mundo

O governo italiano reduziu a sua participação no Banca Monte dei Paschi di Siena em 15%, em transação que angariou 1,09 bilhão de euros (US$ 1,16 bilhão) e permitiu que os pares Banco BPM e Anima Holding comprassem uma participação no banco mais antigo do mundo. O Ministério da Economia e Finanças do país informou na quarta-feira que vendeu cerca de 189 milhões de ações do banco a 5,79 euros por ação, o que representou um prêmio de 5% sobre o preço de fecho daquele dia, de 5,52 euros.

Com a notícia, a ação do Banca Monte dei Paschi di Siena saltava 12,04% em Milão, enquanto a do BPM ganhava 2,62% e da Anima subia 0,24%.

O Banco BPM, o quarto maior credor listado da Itália, disse que adquiriu uma participação de 5% no Monte dei Paschi através da colocação do governo. A empresa não pretende pedir permissão para ir além de uma participação de 10% e confirmou sua estratégia independente, afirmou em comunicado separado. A alienação reduzirá a participação do Estado italiano no Monte dei Paschi de 26,7% para 11,7% quando a transação for concluída.